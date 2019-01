2018 "anno d'oro" per turismo ad Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 5 GEN - Il 2018 è stato un "anno d'oro" per il turismo ad Assisi. Sono cresciuti arrivi e presenze non solo rispetto al 2017, che è stato l'anno orribile che vedeva Assisi - sottolinea il Comune in una nota - come "epicentro del danno indiretto" derivante dal sisma, ma addirittura rispetto al 2016, indicato come l'anno con il miglior risultato degli ultimi decenni, cioè l'anno con il maggior numero di turisti nella Città Serafica dal 1957.

"Si può sin da ora affermare - ha sottolineato il sindaco, Stefania Proietti - che il 2018 è l'anno con il numero di presenze maggiore di sempre ad Assisi. I dati definitivi confermeranno che nel 2018 con ogni probabilità si sono registrate ad Assisi oltre un milione e 200mila presenze. Con una crescita di presenze di oltre il 10% e degli arrivi di oltre il 13% rispetto al 2016. Segno evidente che investire risorse in promozione culturale e turistica, come ha fatto la nostra amministrazione, porta risultati oggettivi".