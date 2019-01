Commercianti, caute aspettative su saldi

Sono "caute" le aspettative dei commercianti umbri in vista dell'inizio dei saldi invernali, il 5 gennaio. Per il presidente di Federmoda Umbria Confcommercio Carlo Petrini "si spera in una sostanziale tenuta rispetto al 2018, dopo una stagione che, a causa di diversi fattori, a cominciare da quelli climatici, è stata piuttosto difficile per gli imprenditori".

"Il caldo perdurante e fuori stagione - ha evidenziato Petrini - non ha agevolato per niente la vendita dei capi invernali, specie i capi spalla. Il black friday ha fatto il resto, danneggiando fortemente le vendite di Natale. In Italia è invalsa un'idea errata, che nella versione originale americana dura 24 ore e riguarda prodotti non di ultima produzione. In Italia invece è durato anche una settimana, con sconti su tutta la merce: questo ha limato molto il margine finale delle vendite".



