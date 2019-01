Cascata Marmore aperta il 5 e 6 gennaio

L'inaspettato flusso turistico dei primi giorni di gennaio alla cascata delle Marmore ha spinto il Comune di Terni a disporre un'altra apertura non prevista del rilascio dell'acqua, dopo quella di Capodanno, per i giorni del 5 e 6 gennaio, dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 16.

Lo annuncia il vicesindaco e assessore al Turismo, Andrea Giuli, spiegando che il parco (i due belvedere e la specola, ad esclusione dell'area escursionistica e del belvedere Pennarossa) sarà aperto dalle 11.30 alle 16.30 degli stessi giorni. Grazie anche alla disponibilità di Erg, il calendario del mese di gennaio 2019 - prima a zero ore, in virtù dello storico flusso turistico assai basso e della fase di transizione legata al nuovo bando di gestione della struttura - verrà di fatto modificato: sono infatti previste le aperture di un'ora (dalle 12 alle 13) per le domeniche 13, 20, 27 gennaio.



Data ultima modifica 02 gennaio 2019 ore 18:32