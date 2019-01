Fuochi artificio in piazza a Norcia

Norcia ha festeggiato l'arrivo del 2019 in piazza San Benedetto,dove poco prima della mezzanotte si sono radunati decine di residenti e turisti che hanno scelto la cittadina colpita dal terremoto del 2016 per festeggiare il Capodanno.

I fuochi d'artificio hanno illuminato la notte e le macerie della vicina Basilica, regalando uno scenario suggestivo a chi in quel momento stava brindando all'arrivo del nuovo anno.

Prima, i vari cenoni che sono stati consumati nei ristoranti delocalizzati nelle strutture temporanee.

Alla festa ha partecipato anche il sindaco Nicola Alemanno e alcuni membri della giunta comunale. "Il 2019 - ha detto all'ANSA lo stesso Alemanno - dovrà essere l'anno dell'avvio reale della ricostruzione e dovrà essere anche l'anno in cui si possa dare una prospettiva di futuro seria alle imprese del territorio, prima che gli imprenditori debbano essere costretti a fuggire per sopravvivere". (ANSA).