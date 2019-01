Sindaco ringrazia direttrice carcere

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi, insieme all'assessore Francesco Calabrese, ha incontrato la direttrice del carcere di Capanne Bernardina Di Mario per ringraziarla del presepe che è stato donato dai detenuti all'Amministrazione comunale e alla città. E che resterà esposto nell'atrio di Palazzo Grossi per tutto il periodo natalizio.

"Il presepe è stato realizzato da un carcerato di Capanne - ha spiegato la direttrice - nell'ambito di un'attività che abbiamo avviato già tre anni fa. Ne abbiamo voluto fare omaggio alla città come simbolo di vicinanza e di pace e anche per ringraziare l'amministrazione e i cittadini per la sensibilità dimostrata in più occasioni nel corso del 2018".

Il presepe, dunque, resterà al Comune di Perugia, che ha voluto renderlo visibile alla cittadinanza. "Abbiamo voluto così - ha detto Romizi - rendere visibile ai perugini anche la realtà di nostri concittadini che si trovano in una condizione particolare, ma che dobbiamo comunque sentire parte della nostra comunità".