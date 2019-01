Gdf sequestra 3.000 prodotti non sicuri

Oltre 3.000 prodotti non sicuri - luci a led, luminarie e proiettori laser multicolor - sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Orvieto, in due distinti interventi, nell'ambito nell'operazione denominata "Natale Sicuro bis". Si tratta di merce priva dei requisiti previsti dalle norme dell'Unione europea in materia di sicurezza e salute dei cittadini.

In particolare, i prodotti son o stati sequestrati a un venditore ambulante, di nazionalità bengalese, in occasione della consueta fiera mensile di Fabro, e in un negozio di oggettistica, gestito da un cinese.

I militari hanno segnalato i due rispettivi titolari delle attività alla Camera di commercio di Terni, che procederà con le sanzioni amministrative previste. Dall'inizio dell'anno sono oltre 15.000 i prodotti non sicuri sequestrati con il duplice fine di salvaguardare l'incolumità dei consumatori e garantire il rispetto della normativa di settore, a tutela degli operatori economici corretti.



Data ultima modifica 18 dicembre 2018 ore 14:35