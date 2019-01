Fino 31.12 presentazione schede AeDes

Scadrà il prossimo 31 dicembre il termine per la presentazione delle schede AeDes e della relativa perizia giurata da parte dei tecnici incaricati della compilazione, per gli edifici danneggiati dal terremoto del 2016.

I professionisti - ricorda la Regione - devono redigere e consegnare all'Ufficio speciale della ricostruzione le schede e le perizie giurate solo per quegli edifici che sono stati dichiarati non utilizzabili a seguito della verifica Fast, insieme ad una "esauriente" documentazione fotografica e ad una relazione con "adeguata giustificazione" del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata dal 24 agosto 2016.



Data ultima modifica 11 dicembre 2018 ore 13:11