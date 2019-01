Impegno Fondazione Caripg per welfare

Sette "grandi progetti" per lo sviluppo di una rete di welfare di comunità e un mirato programma da circa tre milioni di euro per i bandi 2019: la Fondazione Cassa di risparmio di Perugia conferma il suo impegno a lungo termine a sostegno del territorio. Attraverso "azioni non spot che - ha sottolineato l'Organismo - guardano ad obiettivi concreti e sostenibili nel tempo".

Una linea programmatica ribadita in due incontri che si sono tenuti a Palazzo Graziani, ai quali hanno preso parte il presidente e il segretario generale della Fondazione, Giampiero Bianconi e Fabrizio Stazi, e l'esperto Giorgio Sordelli.

Prima sono stati presentati i sette progetti che si sono aggiudicati il bando 2018 "Iniziative per un Welfare di comunità. Idee e progetti" per il quale erano stanziati due milioni di euro. Poi si è invece tenuto l'open day per la cittadinanza durante il quale è stato presentato il pacchetto dei bandi 2019, per i quali la Fondazione ha previsto lo stanziamento di "almeno" 2,8 milioni di euro.