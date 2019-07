Vigilante rapinato a Collestrada

(ANSA) - PERUGIA, 8 DIC - Un vigilante - che non è rimasto ferito - è stato rapinato all'alba dell'8 dicembre nel piazzale del centro commerciale di Collestrada da almeno due persone, con il volto coperto da maschere, che lo hanno immobilizzato con delle fascette e gli hanno rubato l'auto.

L'uomo - spiega la questura - aveva il compito di aprire i piazzali esterni del centro commerciale. La vettura rubata non era un'auto di servizio, ma un'utilitaria di sua proprietà.

Non è chiaro se i rapinatori fossero armati. La vittima della rapina - è stato riferito - certamente non aveva armi con sé, né oggetti di valore.

L'uomo subito dopo è riuscito a liberarsi e ha dato l'allarme. Sono in corso indagini da parte della polizia.



Data ultima modifica 13 giugno 2019 ore 21:26