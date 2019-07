Nuovo sistema antisismico per capannoni

(ANSA) - PERUGIA, 3 DIC - Andrà presto in produzione un nuovo sistema per capannoni industriali realizzato con innovative e modernissime tecniche antisismiche. Lo produrrà la Manini Prefabbricati, azienda del Gruppo Manini di Santa Maria degli Angeli. Il prototipo, il primo realizzato in Europa, è stato mostrato alla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che ha visitato l'azienda umbra, accolta dal presidente del Gruppo, Arnaldo Manini, dall'amministratore delegato, Manuel Boccolini, e dai dipendenti.

"Ho accolto con grande piacere ed interesse - ha detto la presidente - l'invito a visitare l'azienda Manini, rivoltomi dal suo presidente. Si tratta di una azienda leader nel suo settore, che riveste per l'economia regionale e nazionale una notevole importanza. Una vera eccellenza dell'industria manifatturiera italiana. La Manini, anche negli anni duri della crisi, ha effettuato importanti investimenti, soprattutto in direzione della ricerca e dell'innovazione. Una scelta in controtendenza risultata vincente".



Data ultima modifica 13 giugno 2019 ore 21:30