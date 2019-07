Rapina in un hotel a Ponte Valleceppi

(ANSA) - PERUGIA, 2 DIC - Una rapina - in seguito alla quale nessuno è rimasto ferito - è stata compiuta nella serata di sabato in un hotel di Ponte Valleceppi.

Secondo quanto si è appreso, i rapinatori erano in tre, sembra con accento slavo ed il volto coperto, ed erano armati di pistola e taser.

Sono entrati nell'hotel intorno alle 20.30 e hanno rinchiuso il titolare nel suo ufficio. Prima di fuggire sono riusciti a impossessarsi di 300 euro.

Sono in corso indagini da parte della polizia.

Non è escluso che i tre possano essere gli autori di altri colpi fuori regione.



Data ultima modifica 13 giugno 2019 ore 21:29