Umidità in una decina di Sae in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - "Abbiamo compiuto i doverosi sopralluoghi nelle Sae (soluzioni abitative di emergenza) per le quali ci sono state segnalate difficoltà dovute soprattutto alla creazione di umidità e di muffe. Fino a questo momento abbiamo registrato una decina di casi (su circa 760 Sae in Umbria) che andranno velocemente sistemati a Norcia capoluogo, Savelli e Cascia". Lo ha riferito il direttore generale della Regione Umbria Alfiero Moretti, in merito alle problematiche segnalate da alcuni cittadini.

"Ci sembra evidente - ha detto - che in queste Sae (e non possiamo escludere che problemi del genere possano manifestarsi anche in altri casi) sia l'umidità ed il clima a generare i danni che ci sono stati segnalati. Abbiamo immediatamente trasmesso al Dipartimento nazionale della Protezione civile l'esito dei sopralluoghi ed ora lo stesso Dipartimento, attraverso le imprese che hanno realizzato le strutture, provvederà a sanare le varie situazioni e quelle che eventualmente dovessero ancora manifestarsi" in inverno.