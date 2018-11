Sindaco Norcia, indagine non rallenti i lavori

"La magistratura faccia il suo corso e verifichi attentamente tutti gli appalti che ritiene opportuno. A patto che non vada ad appesantire il già lento processo di ripristino e ricostruzione della rete viaria interessata dal terremoto del 2016": lo ha detto all'ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Commentando l'indagine della procura di Gorizia, affidata alla guardia di finanza, per verificare la regolarità di 150 gare di appalto per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche.

Tra queste anche tre strade umbre danneggiate dal sisma: la Tre Valli, sulla quale è previsto un investimento da parte dell'Anas per 90 milioni di euro, la variante di Norcia e la galleria San Benedetto (due milioni). "Non conosco gli elementi che hanno suggerito l'apertura dell'inchiesta - ha aggiunto Alemanno - ma se questo dovesse in qualche modo influire sui cantieri, che già di per sé stanno procedendo troppo lentamente, per i nostri territori sarebbe l'ennesima pesante tegola da dover gestire".