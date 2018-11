Da 9 dicembre Frecciabianca ferma a Spoleto

Debutta domenica 9 dicembre, con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale di Trenitalia, il Frecciabianca alla stazione di Spoleto. Le FS hanno annunciato che ogni giorno saranno due i treni veloci che collegheranno la città a Ravenna e Roma: al mattino alle 9,12, per giungere a Termini alle 10.25, e la sera alle 18.43, a Ravenna alle 22.

Confermati inoltre i quattro FrecciaLink al giorno in partenza da Assisi e Perugia per e da Firenze connessi ai Frecciarossa sulla linea Milano-Bologna-Venezia.

Anche l'offerta regionale - sottolineano le Ferrovie - "si amplia e migliora in maniera generalizzata con interventi mirati su importanti aree e direttrici, per rendere ancora più positiva l'esperienza di viaggio delle persone". Alle novità dell'orario, nel regionale si associano il recente esordio delle attività di caring e sicurezza dedicate ai pendolari (alla stazione di Perugia Fontivegge è attivo il desk di customer care regionale).