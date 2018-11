Piano operativo per il 'Dopo di noi'

Entro il 15 dicembre i Comuni capofila delle dodici Zone sociali dell'Umbria dovranno pubblicare i bandi rivolti a persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, per l'attivazione concreta del programma "Dopo di noi", che prevede una serie di servizi innovativi per renderle più autonome nella vita quotidiana.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute, Luca Barberini, ha approvato il piano operativo. A disposizione ci sono 2 milioni di euro, destinati a interventi dedicati a persone gravemente disabili sole o con una famiglia non più in grado di prendersene cura.

"In Umbria - ha sottolineato Barberini - il 'Dopo di noi' è realtà. La nostra è stata una delle prime Regioni a recepire questa legge, dopo anni di vuoto normativo in un ambito così delicato. Una legge di civiltà, tesa a promuovere la massima autonomia possibile e la piena realizzazione delle persone con disabilità, dando maggiori certezze ai familiari circa il futuro dei propri cari in difficoltà".