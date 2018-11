Knox si sposa, proposta sulla musica Et

Amanda Knox, condannata e poi definitivamente assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, ha accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato Christopher Robinson, filmata e postata sui social media sulla musica del film Et. La proposta è stata messa in scena nella loro casa a Seattle.

Il video mostra la Knox che, dopo aver sentito suoni strani, esce di casa e va nel giardino avvolto dal fumo e illuminato da una luce blu, ridendo nervosamente e chiedendo cosa sta succedendo. Poi si avvicina a quello che sembra un pezzo di meteorite e trova una tavoletta intitolata "Enciclopedia galattica", che riassume la loro storia d'amore, iniziata tre anni fa, dopo che lei recensì un romanzo di Robinson su un magazine locale. "Non ho un anello ma ho una grande roccia. Vuoi stare con me finchè l'ultima stella nell'ultima galassia brucerà e anche oltre? Amanda Marie Knox, vuoi sposarmi?", le chiede Robinson. Lei risponde 'sì', quindi il bacio.