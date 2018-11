Potenziata Casa salute Città della Pieve

Prosegue il percorso di potenziamento dei servizi della Casa della salute di Città della Pieve, per la quale la Usl Umbria 1 ha stanziato in questi ultimi mesi circa un milione di euro in nuove apparecchiature. Che - sostiene l'azienda sanitaria - "amplieranno l'offerta di prestazioni ai cittadini e migliorandone al contempo la qualità".

"L'investimento si inscrive nella più ampia opera di rinnovamento della Casa della salute, tesa a fornire attività specialistiche peculiari per i cittadini del comprensorio" sottolinea il direttore generale della Usl Umbria 1, Andrea Casciari. "Dopo la ripresa dei lavori - aggiunge -, abbiamo già installato un nuovo mammografo con tomosintesi, realizzando così una radiologia completamente digitalizzata e consentendo diagnosi molto più accurate. La tomosintesi, in particolare, è una nuova tecnica 3D che raddoppia l'accuratezza diagnostica rispetto alla tradizionale mammografia, andando ad individuare lesioni molto piccole".