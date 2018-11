Grave donna investita lungo l'A1

Una donna di Orvieto di 37 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita, nel pomeriggio di venerdì, da un mezzo pesante lungo l'A1, in un tratto compreso tra Orvieto e Attigliano.

In base agli accertamenti della polizia stradale, la donna era scesa dall'auto in panne, quando sarebbe stata urtata dal mezzo che sopraggiungeva. Non è escluso che la trentasettenne possa essere stata scaraventata a terra dal vortice d'aria provocato dal passaggio del tir e non colpita direttamente.

L'automobilista, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasportata all'ospedale Santa Maria di Terni, dove è ricoverata in prognosi riservata. Ha riportato un trauma cranico. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polstrada.