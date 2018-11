Un uomo e una donna sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto l'auto sulla quale viaggiavano e un mezzo agricolo in località Gioiello di Monte Santa Maria Tiberina. Sulle cause sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.

Le vittime viaggiavano su una Fiat Punto.

Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco e personale del 118.