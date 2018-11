Aeroporto, nessun divorzio con Rayanair

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - "Nessun divorzio con Rayanair: la rotta da Perugia per Francoforte era stata prevista dalla compagnia aerea Ryanair per la sola stagione estiva 2018, ovvero dal mese di aprile al mese di Ottobre. Esattamente così è stata operata, considerato che non esiste alcun altro accordo o convenzione in essere sulla rotta in oggetto tra la Sase e la Ryanair": è quanto spiega in un comunicato la stessa Sase, Società di gestione dell'Aeroporto internazionale dell'Umbria.

Nel comunicato si spiega inoltre che "il rapporto di collaborazione con Ryanair è valido e attivo al punto da poter sin da adesso annunciare che la prossima estate verrà inaugurata una nuova rotta programmata da e per Malta, oltre alla riconferma di tutto il network di destinazioni storiche da e per lo scalo di Perugia (Londra, Bruxelles, Catania)".