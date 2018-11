In Umbria meno incidenti stradali ma più vittime

Nel 2017 in Umbria è diminuito il numero degli incidenti stradali e dei feriti rispetto all'anno precedente ma quello delle vittime ha subito un incremento del 37,1%, valore "nettamente superiore" al dato nazionale (+2,9%).

Dati che emergono dal focus dell'Istat dedicato al fenomeno.

Secondo l'istituto di statistica, nel 2017 si sono verificati in Umbria 2.361 incidenti stradali (-0,9% rispetto ai 12 mesi precedenti) che hanno causato il ferimento di 3.258 persone (-2,4%). Le vittime sono state 48 con un più 37,1% mentre il dato nazionale è stato di +2,9%.

Riguardo ai costi sociali, questi sono stati stimati dall'Istat in 235 milioni di euro (265,8 pro capite), con la regione che incide per l'1,4% sul totale nazionale.

In Umbria, nel 2017 - emerge ancora dal focus dell'Istat -, l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), morti in incidente stradale è risultata inferiore alla media nazionale (41,6% contro 45,2%). (ANSA).