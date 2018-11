Meredith, di nuovo in vendita la casa dell'omicidio

E' di nuovo in vendita a Perugia la casa dove nel novembre del 2007 venne uccisa Meredith Kercher. Una "villa in campagna in pieno centro storico" viene descritta sul sito dell'agenzia Mediaimmobiliare che cura le trattative. Indicandone anche il prezzo, 295 mila euro.

La casa è stata completamente rinnovata dall'attuale proprietaria ed è all'interno completamente diversa da come era quando venne compiuto il delitto della studentessa inglese.

Sistemato anche l'esterno che 11 anni fa finì nelle immagini e nelle foto che fecero il giro del mondo. Dissequestrata nell'ottobre del 2009 venne ceduta dalla titolare storica nel giugno del 2015 all'attuale che ora l'ha messa in vendita.

Sempre nel sito dell'agenzia immobiliare si sottolinea che che la "villa singola" fu "completamente ristrutturata nel 2017 sia dal punto di vista sismico che strutturale" ed è "immersa in giardino privato di circa quattro ettari".



