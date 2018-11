Riconoscimento a strutture anziani Usl 1

Quattro strutture residenziali assistenziali per anziani non autosufficienti dell'Usl 1 sono state premiate da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), nell'ambito della seconda edizione dei Bollini RosaArgento, riconoscimento attribuito alle strutture pubbliche o private accreditate "attente al benessere, alla tutela della dignità e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura delle persone ricoverate".

Si tratta delle residenze casa dell'amicizia Alessandro Seppilli, a Perugia, e San Sebastiano e Olindo Brancaleoni, a Panicale che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, tre bollini, e la residenza Santa Margherita, nel capoluogo umbro, che se ne è aggiudicata due.

"E' un riconoscimento importante per la nostra Azienda - ha detto il direttore generale della Usl, Andrea Casciari - che ha investito molto in termini di riqualificazione strutturale, di riorganizzazione e di umanizzazione, e che va a premiare l'impegno di tutti gli operatori".