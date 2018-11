Guardia finanza sequestra 120 gr eroina

Oltre 140 dosi di eroina pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 50 grammi, ed altri 70 grammi della stessa droga sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Terni nell'abitazione di un extracomunitario, precedentemente fermato insieme ad un altro straniero ad un controllo.

Entrambi, già inquisiti in passato, sono stati arrestati.

Trovati anche sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 655 euro, secondo gli investigatori frutto dell'attività di spaccio.

Nel corso della successiva udienza direttissima di convalida, il giudice ha disposto per uno dei due la misura della custodia cautelare in carcere e per l'altro gli arresti domiciliari.

Sempre la guardia di finanza ha anche arrestato un egiziano, sorpreso a cedere dosi di cocaina ed eroina nel centro di Terni.