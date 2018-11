537 società con fatturato tra 5 e 50 mln

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Sono 537 le società in classifica nell'Annuario economico dell'Umbria 2019-2020 che hanno registrato un fatturato compreso fra 5 e 50 milioni.

Ecco la tradizionale classifica per fatturato stilata dall'Annuario del Centro Studi ESG89: PAC 2000 A Conad conferma la prima posizione con 3.014.785.000 euro, seguita da Acciai Speciali Terni con 1.684.764.846 euro e al terzo Coop Centro Italia con 847.870.000 euro. Fra le top 10 per fatturato nove sono nella provincia di Perugia e una in quella di Terni.

Questo il podio della classifica delle società di capitali dell'Umbria: nella gerarchia per utile netto, spicca ancora la leadership della cooperativa PAC 2000 A Conad con 89.561.000 euro, a seguire Acciai Speciali Terni Spa con 87.087.112 e Brunello Cucinelli con 52.485.000 euro.

Tutti in crescita i numeri delle top 1.000 società di capitali censite: fatturato aggregato +7,9%, utile netto aggregato +32%, patrimonio netto +6,8%. Sono 98 le società che hanno chiuso l'esercizio 2017 con una perdita.



Data ultima modifica 12 novembre 2018 ore 14:39