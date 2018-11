Vigili fuoco salvano cane finito nella tana di un tasso

Hanno utilizzato anche un geofono e una videocamera miniaturizzata, strumenti usati anche nei crolli delle abitazioni per individuare le persone, i vigili del fuoco di Città di Castello che hanno tratto in salvo un cane da caccia che si era infilato nella tana di un tasso.

L'animale sembra fosse lì dentro da giovedì. I vigili del fuoco lo hanno individuato grazie alle attrezzature in dotazione al carro Usar (Urban search and rescue). Per recuperare il cane è stato impiegato anche un piccolo escavatore in quanto la tana del tasso era profonda più di 10 metri.