Premio a Fonti Awards per azienda Manini

Successo a "Le Fonti Awards" per la "Manini prefabbricati" di Assisi che ha ricevuto il premio "Eccellenza dell'anno innovazione & leadership strutture prefabbricate".

Il management dell'azienda umbra lo ha ritirato a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa. Il riconoscimento è stato assegnato - recita la motivazione - "per essere leader nel settore della prefabbricazione di strutture industriali da oltre 50 anni. Per saper coniugare l'attenzione per le risorse umane e la cura del dettaglio all'innovazione tecnologica, come testimonia Manini connect, rivoluzionario sistema di monitoraggio dei prefabbricati in ottica di Industria 4.0".

"L'evoluzione del nostro settore, come di tutto il mondo industriale è inarrestabile e bisogna saper guardare al di là, prevedere in quale direzione ci si sta muovendo" ha detto l'amministratore delegato Manuel Boccolini. Ha poi dedicato il premio al presidente Arnaldo Manini. "Rappresenta - ha detto - la nostra fonte quotidiana di ispirazione".



Data ultima modifica 09 novembre 2018 ore 16:37