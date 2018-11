Sicurezza antincendio, mappatura scuole

(ANSA) - PERUGIA, 8 NOV - E' in atto, a cura degli enti interessati, una mappatura relativa agli edifici scolastici tuttora da adeguare alla normativa antincendio in Umbria: la sicurezza antincendio degli edifici scolastici è stata l'argomento di una riunione in prefettura, a Perugia, convocata e presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia. In particolare l'incontro è stato dedicato a un primo esame della situazione relativa agli edifici scolastici, al fine di arrivare - spiega la prefettura in una nota - ad una "puntuale applicazione della normativa".

Alla riunione hanno partecipato anche il prefetto di Terni, la dirigente dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, rappresentanti della Regione, della Provincia di Perugia, dell'Anci e dei vigili del fuoco. Sono state approfondite tutte le iniziative volte a consentire un tempestivo adeguamento alla normativa vigente in materia.

Al termine della mappatura, entro questo mese, verrà calendarizzato un nuovo incontro dedicato all'argomento.



Data ultima modifica 08 novembre 2018 ore 15:37