Copisteria duplica testi, una denuncia

(ANSA) - PERUGIA, 8 NOV - Deteneva, in formato elettronico, un centinaio di testi universitari destinati ad essere illecitamente duplicati a richiesta degli studenti. Con questa accusa, il titolare di un negozio del centro storico di Perugia è stato segnalato dalla guardia di finanza all'Autorità giudiziaria per detenzione e riproduzione abusiva di opere letterarie, in violazione della legge sul diritto d'autore.

All'interno di una pen-drive sono stati trovati 95 file di testi universitari, in formato pdf.

In coincidenza con l'inizio del nuovo anno accademico, le fiamme gialle hanno intensificato i controlli per contrastare la diffusione dell'illecita pratica di fotocopiare testi didattici ed opere letterarie. La legge consente la riproduzione di opere dell'ingegno pubblicate per la stampa esclusivamente "per uso personale" del cliente, previo pagamento di un compenso forfettario che ciascun punto di riproduzione deve corrispondere alla Siae.