Controlli straordinari polizia a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 8 NOV - Controlli straordinari della polizia a Fontivegge e nel centro storico di Perugia: 50 le persone identificate, mentre sono stati controllati 19 veicoli e un esercizio pubblico. Un uomo è stato denunciato per ricettazione, mentre è stata sequestrata una vettura, priva della copertura assicurativa e parcheggiata da tempo nei pressi della stazione di Fontivegge, che per i poliziotti era diventata un vero e proprio luogo di ritrovo per consumatori di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli sono stati sottoposti a verifica alcuni immobili del centro storico precedentemente segnalati come occupati abusivamente; gli edifici sono stati trovati regolarmente chiusi e senza riscontrare indebiti accessi.

La persona denunciata è un tunisino di 36 anni, regolare sul territorio nazionale e noto alle forze di polizia, trovato in possesso di un telefono cellulare risultato rubato tempo prima a Perugia.



Data ultima modifica 08 novembre 2018 ore 17:46