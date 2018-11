A Terni mostra dedicata ai plenaristi

Un 'viaggio' sulle orme degli artisti che, primi rappresentanti della pittura en plein air, tra fine '700 e inizio '800 hanno immortalato la valle del Nera diffondendo la sua bellezza in tutta Europa: l'arte prende vita grazie all'allestimento multimediale e al museo diffuso "I plenaristi nella valle incantata", inaugurati presso l'infopoint della Cascata delle Marmore, a Terni.

Due progetti che permetteranno a visitatori, turisti, scolaresche, studiosi e appassionati di avere una visione a 360 gradi del patrimonio artistico nato intorno ai paesaggi della conca ternana, rappresentato da oltre 300 opere di 70 artisti provenienti per lo più da Francia, Germania e Fiandre, oggi ospitate in collezioni private e musei di tutto il mondo. Tra questi il British Museum di Londra, il Metropolitan Museum of Art di New York, il Musée du Louvre di Parigi e la National Gallery of Art di Washington.



Data ultima modifica 08 novembre 2018 ore 11:44