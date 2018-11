Terminato smontaggio torre civica Norcia

Sono stati completati i lavori di smontaggio della cella campanaria della torre civica di Norcia. E' stata tolta anche la grande gru che dai primi di luglio era stata posizionata in piazza San Benedetto per facilitare la rimozione dei conci fino ad arrivare all'orologio della torre.

"Il lavoro è stato eseguito senza alcun intoppo" ha detto all'ANSA il direttore dei lavori, Stefano Podestà. "Il rammarico - ha aggiunto - è che adesso si dovrà sospendere il cantiere in attesa che venga fatto un nuovo bando che dia l'incarico della ricostruzione della torre stessa".

Ricostruzione che potrebbe essere avviata agli inizi del nuovo anno. "Ma in questo momento è difficile ipotizzare delle date - ha spiegato ancora Podestà - dato che l'appalto che dovrà essere affidato richiederà delle procedure un po' più complesse.

Nel frattempo comunque completeremo dei sondaggi alle fondamenta dell'edificio che saranno propedeutici per il rifacimento della stessa cella campanaria".