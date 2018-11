Maltempo,sindaco Norcia chiede di donare

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, rivolge un appello alla cittadinanza chiedendo di aderire all'iniziativa di solidarietà promossa dal dipartimento di Protezione civile, attraverso il numero verde 45500, per le regioni colpite dal maltempo nei giorni scorsi.

"Vorrei che tutti potessimo sentire forte il dovere di conservare dentro di noi il sentimento di solidarietà, giunto da ogni dove ed espresso nei modi e nei termini più diversi, che ci ha avvolti durante questi durissimi mesi. Ora siamo chiamati a restituire un po' di quella solidarietà che abbiamo ricevuto", ha detto il sindaco, in riferimento all'emergenza seguita al sisma del 2016.

"Questa Italia bellissima e sempre più fragile - è poi tornato a ribadire - anche in questi giorni racconta di dissesti e di eventi calamitosi che feriscono ampie porzioni del nostro territorio per questo rilanciamo ancora una volta l'appello a dotare il Paese di un testo unico per la gestione delle emergenze e della ricostruzione".