Umbria, entro febbraio 20 agenti in più

(ANSA) - PERUGIA, 3 NOV - Entro febbraio 2019 arriveranno 20 nuovi agenti di polizia in Umbria. Lo annuncia il Viminale. In particolare, arriveranno 13 poliziotti in più per la provincia di Perugia (di cui 8 in questura), 7 per la provincia di Terni.

Prima di questi rinforzi, in Umbria prestavano servizio 1.400 unità della Polizia di Stato di cui 60 tecnici. A questi si aggiungono 1.617 appartenenti all'Arma dei carabinieri e 748 finanzieri. È previsto l'invio a breve di un contingente di 23 nuovi carabinieri al comando Legione Umbria. Il rapporto forze di polizia/popolazione é di 1/239.

"E' la prima risposta per un territorio che ha chiesto più sicurezza, come recentemente ha fatto Castiglione del Lago" spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha seguito con attenzione i controlli nei parchi pubblici e nelle stazioni, soprattutto a Perugia, contro spacciatori e degrado. "Alcuni episodi segnalati nel quartiere Fontivegge non sono tollerabili" conclude, riferendosi anche alle studentesse minacciate con un coltello.