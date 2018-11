Ancora donazioni per Castelluccio Norcia

A due anni dal sisma continuano le manifestazioni di solidarietà a favore delle popolazioni colpite. L'ultima riguarda la Pro loco di Castelluccio di Norcia che nei giorni scorsi, tramite l'associazione Trevi Club e in particolare Franco Giardini, trevano ma da anni in Germania, ha ricevuto un assegno di qualche migliaio di euro da parte di alcuni cittadini tedeschi.

"Soldi che useremo per acquistare una cucina da mettere a disposizione dell'associazione", ha detto il presidente della Pro loco, Diego Pignatelli, spiegando come verranno utilizzati questi soldi. "Ricevere attestati di solidarietà - ha aggiunto - è sempre molto importante, ci fa sentire meno soli".

Intanto il presidente annuncia che dopo due anni di interruzione per "la sera dell'8 dicembre a Castelluccio tornerà il tradizionale falò di Santa Lucia".