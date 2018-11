Stabilizzati 47 precari centri impiego

L'operatività della nuova Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal) segna "un nuovo importante passaggio" con la conclusione del percorso di stabilizzazione per 47 precari storici dei Centri per l'impiego avvenuta come da accordo stipulato con Cgil, Cisl e Uil. Lo rende noto il vice presidente e assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Fabio Paparelli.

"Un atto di fondamentale importanza - spiega Paparelli in una nota - formalizzato con un atto della stessa Arpal, in attuazione alle previsioni della legge di bilancio dello Stato per il 2018, in cui è previsto il trasferimento definitivo della funzione e del personale alle Regioni o alle Agenzie regionali dove istituite. A tale trasferimento di competenze corrisponde anche il trasferimento stabile delle risorse da parte del Ministero a partire dal 2018".

"Questo percorso - rileva Paparelli - segna dunque un passo fondamentale per il rafforzamento dell'Arpal e proietta l'Agenzia verso una dimensione operativa compiuta".