Si elegge presidente Provincia Perugia

In corso al centro Umbriafiere di Bastia, le operazioni di voto per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Perugia.

Per sapere chi tra Fabrizio Gareggia (sindaco di Cannara) e Luciano Bacchetta (Città di Castello) succederà a Nando Mismetti bisognerà aspettare lo spoglio che avverrà alla chiusura dei seggi fissata per le 20.

Possono votare - ricorda una nota dell'ente - i sindaci e i consiglieri comunali dei 59 Comuni della provincia di Perugia (per un numero complessivo di 831 elettori).

I comuni sono divisi per fasce a seconda della popolazione.

Sei in totale le fasce che hanno un "peso ponderato", ovvero il comune che ha un maggior numero di abitanti ha, a sua volta, un "peso" maggiore. Per esempio il comune di Perugia ha un peso di 750, mentre un comune fino a 3000 abitanti ha un peso ponderato di 18.