Tanti interventi vigili fuoco per vento

Sono oltre un centinaio solo in provincia di Perugia gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco (un'altra settantina ancora da eseguire) per il maltempo, in particolare per i danni provocati dal vento.

Diverse decine anche in quella di Terni. Non vengono segnalati feriti.

Impegnati anche il personale degli enti locali.

Gli interventi hanno riguardato in particolare alberi e rami caduti sulle strade. Molti anche i segnali stradali temporanei, utilizzati dove ci sono lavori in corso, fatti volare dalle raffiche. In provincia di Perugia il maltempo ha interessato inizialmente lo spoletino per poi investire anche le altre zone.

Nel ternano segnalate inoltre tegole cadute da diversi edifici e alcuni tetti scoperchiati. Le squadre di pronto intervento della Provincia stanno intervenendo sulla rete stradale di competenza, in particolar modo fra l'orvietano e l'amerino in prossimità del Tevere. Il forte vento ha infatti causato la caduta di numerosi alberi sulla carreggiata.