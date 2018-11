Piano antismog del Comune di Terni

Ci sono anche due ordinanze anti-smog, per la limitazione del traffico veicolare e dell'uso degli apparecchi alimentati a biomassa legnosa, tra gli interventi previsti dal Comune nel Piano di risanamento ambientale di Terni illustrato dal sindaco Leonardo Latini e dall'assessore Benedetta Salvati.

Per quanto riguarda il traffico, la prima limitazione sarà in vigore a partire dalla domenica successiva al primo sforamento dei 50g/m3 nelle 24 ore, registrato da una delle centraline della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, mentre quella sull'uso dei riscaldamenti dal primo lunedì successivo.

L'ordinanza, quando sarà in vigore, riguarderà comunque i giorni di domenica, lunedì e martedì.

Per gli apparecchi di riscaldamento domestico a biomassa legnosa, prevederà invece il divieto di utilizzo nel territorio comunale sotto l'altitudine di 300 metri dal lunedì al giovedì. "Risposte serie, articolate e concrete alla situazione ambientale della conca ternana" le ha definite il sindaco.