Città Castello celebra il tartufo bianco

E' "le quattro stagioni del tartufo" il tema guida della 34/a mostra nazionale del tubero, bianco, di Città di Castello, in programma dal primo al 4 novembre per iniziativa di Comune, Comunità montana e Regione Umbria.

I produttori locali saranno protagonisti in piazza Matteotti dove presenteranno i migliori esemplari di una stagione che - hanno spiegato gli organizzatori - ha portato la trifola a raggiungere quotazioni fino ad un massimo di tremila euro al chilo (mille euro per le piccole pezzature).

A Città di Castello, patria del maestro Alberto Burri e dell'attrice Monica Bellucci, 40 mila abitanti e 2 mila tartufai, oltre tre mila cani specializzati nella ricerca, la mostra celebrerà tutte le varianti del tartufo ed in particolare la trifola dell'Alto Tevere umbro.

Tra le iniziative, il 3 novembre si svolgerà la prima notte bianca del tartufo di Città di Castello. Con 14 postazione e 150 musicisti per un evento di musica, degustazioni e visita alla Mostra.