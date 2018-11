Sottosegretario Candiani visita Cisal

Il sottosegretario agli Interni Stefano Candiani, ha fatto visita alla sede regionale della Cisal, Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, a Perugia, dove è stato accolto dal segretario generale regionale Vincenzo Filice e dai rappresentanti delle varie federazioni.

Per la Cisal la visita è stata "un'occasione" per portare diverse, in particolare dei vigili del fuoco, "il cui settore - è detto in un comunicato del sindacato - presenta varie criticità".

"Non è concepibile che il territorio della provincia di Perugia, con un bacino di 59 comuni e 12 ospedali, rimanga sprovvisto di autoscale come avvenuto qualche settimana fa - ha evidenziato Filice -, così come non è accettabile che un reparto operativo come quello dei vigili del fuoco intervenga costantemente con vari limiti".

Candiani nel condividere le richieste si è impegnato di portarle avanti nelle sedi opportune.

