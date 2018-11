Madre vittima, Chiatti non torni libero

"Io non lo odio ma lui non deve tornare libero": Silvana Sebastiani, la mamma di Lorenzo Paolucci, replica così alla lettera con cui Luigi Chiatti ha chiesto "scusa" alle famiglie delle sue vittime. "Non deve tornare libero, per la salvezza sua e per quella di tanti altri bambini" ha sottolinea parlando con l'ANSA.

"Fu lui a definirsi 'mostro' - ha detto ancora la signora Silvana - e a dire nel processo che lo avrebbe rifatto se fosse tornato libero". La mamma di Lorenzo Paolucci ha ricordato come Chiatti sia stato ritenuto anche recentemente "socialmente pericoloso" dai giudici. "Non può essere cambiato - ha proseguito - in questo poco tempo che è passato".

La famiglia Paolucci ha ripetuto più volte di avere già perdonato Luigi Chiatti. "Io non ho più figli piccoli - ha concluso la mamma di Lorenzo - e non ho nipoti ma lo ribadisco per il bene suo e degli altri bambini: è bene che Luigi Chiatti non torni libero".



