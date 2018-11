Meningite: ragazzo umbro in ospedale

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 25 OTT - Un caso di meningite meningococcica segnalato dalla Asl umbra al servizio di Igiene e prevenzione Asl Toscana sud est. Il ragazzo è residente in Umbria ma frequenta l'Istituto Signorelli di Cortona. Il servizio di Igiene pubblica della Asl Toscana sud est ha contattato questa mattina il dirigente scolastico per informare i genitori dei ragazzi, compagni di classe, e invitarli ad effettuare la profilassi antibiotica prevista in questi casi. La profilassi è prevista per i contatti stretti e non per contatti casuali, come possono essere i ragazzi incontrati nel corridoio o negli spazi comuni. Non è prevista nemmeno per i contatti dei contatti, ad esempio gli amici dei genitori o dei fratelli del ragazzo. Non ancora noto il sierogruppo del meningococco che ha colpito il ragazzo.