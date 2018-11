Corso Microzonazione sismica a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - Un corso di perfezionamento di alta formazione in "Microzonazione sismica e risposta sismica locale (Rsl)" è in programma per l'anno accademico 2018-2019 al dipartimento di Fisica e geologia dell'Università degli studi di Perugia. Il corso, diretto da Lucio Di Matteo e presentato stamani nello stesso capoluogo umbro con una conferenza stampa, è organizzato e diretto dal dipartimento di Fisica e Geologia, in accordo con l'Ordine dei geologi della regione Umbria, ed è patrocinato dal Consiglio nazionale dei geologi (Cng) e dalla Fondazione Centro studi Cng. "Questo tipo di studi - è stato sottolineato - sono il futuro della geologia sismica e della prevenzione dei terremoti, assumendo per tali motivi una importante dimensione 'sociale'".

Fabio Tortorici, presidente della Fondazione Centro studi Cng ha spiegato che "in una nazione in cui si verifica mediamente un terremoto distruttivo ogni 15 anni sono necessarie competenza e alta formazione per i geologi. Questo corso risponde a questa esigenza".