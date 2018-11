Simulato incendio nell'ospedale di Terni

Esercitazione pratica, con simulazione di gestione di una emergenza in base alle procedure prevista dalla normativa antincendio, al reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria di Terni. Il finto rogo si è sviluppato al primo piano, all'impianto di trattamento aria del reparto di neonatologia: qui il personale del reparto di Pediatria e Tin e gli addetti antincendio, con la collaborazione dei genitori, in sette minuti e mezzo hanno evacuato e messo in sicurezza tutti i presenti. I piccoli degenti sono stati trasferiti in una zona di sicurezza, compartimentata e quindi non raggiungibile da fumo e fiamme, mentre cinque bambini in culla e due pazienti critici (interpretati da bambole) sono stati subito trasferiti al blocco operatorio con le incubatrici e ventilazione manuale lungo il percorso. Contestualmente è stata attivata l'unità di crisi che ha coordinato il piano e la fase operativa dell'emergenza.