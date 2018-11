A Stranieri master per difesa Cybercrime

L'Università per Stranieri di Perugia potrebbe attivare a breve un corso di alta formazione, un master, dedicato a come difendersi dal 'Cybercrime'. E' emerso dall'intervento del professore Roberto Vetrugno, delegato dal rettore uscente, Giovanni Paciullo, al convegno 'Privacy and security in social media' nel ventesimo anniversario dall'istituzione della Polizia postale e delle comunicazioni.

"Una serie di esperti - ha detto Vetrugno - toccheranno i vari punti su cui si articola questo fenomeno: come il cyberstalking, il cyberbullismo,i reati di frode e quelli legati al terrorismo". Il corso, che dovrebbe prendere il via il prossimo anno, "vuole rivolgersi - ha detto il docente -, anche in forma di aggiornamento, a chi lavora in determinati settori all'interno delle istituzioni, ma anche al mondo privato e a chi si occupa di sistemi informatici delle aziende e, soprattutto, al mondo dell'istruzione".