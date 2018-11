Al via campagna vaccinazione antinfluenzale Usl 2

Al via dal 25 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018 promossa dall'Usl Umbria 2 (distretti di Terni, Foligno, Narni-Amelia, Spoleto, Orvieto, Valnerina) in collaborazione con i medici di medicina generale.

Il vaccino è gratuito - spiega la stessa azienda sanitaria - per i soggetti che hanno compiuto 65 anni e per i soggetti di età inferiore affetti da malattie i diverso tipo.

La vaccinazione sarà fatta dai medici di medicina generale.

Per i bambini a rischio è possibile rivolgersi anche ai Centri vaccinali della Usl 2 muniti di richiesta del pediatra (PLS).

La campagna di informazione dell'Azienda Usl Umbria 2 è riportata nella home page del sito web istituzionale: www.uslumbria2.it.



