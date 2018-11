Centinaia espositori per la Fiera dei morti

La presenza, a piazza del Bacio, delle Pro Loco del perugino e dell'Umbria che promuoveranno i borghi della regione, sarà la principale novità dell'edizione 2018 della Fiera dei Morti di Perugia in programma dal primo al 5 novembre. La piazza centrale del quartiere di Fontivegge si conferma quindi, anche per quest'anno, una delle tre sedi del tradizionale evento, insieme a piazza Umbria Jazz di Pian di Massiano e al centro storico, tra corso Vannucci, via Mazzini, piazza Matteotti e piazza IV Novembre.

A Pian di Massiano si potrà trovare la più ampia e classica offerta di prodotti per la persona e per la casa, erboristeria, ferramenta, accessori auto, giocattoli, prodotti agroalimentari in genere, con 518 espositori provenienti da tutta Italia. In centro invece saranno 80 gli operatori presenti con i loro prodotti di artigianato e di enogastronomia di qualità, comprese le eccellenze delle Città gemelle di Perugia posizionate in piazza IV novembre (Aix-en-Provence, Bratislava, Potsdam, Seattle).