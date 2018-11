Perugia, Prisco annuncia le dimissioni

In apertura della seduta di lunedì del Consiglio comunale di Perugia Emanuele Prisco ha annunciato le proprie dimissioni dall'incarico di assessore, sottolineando di averlo voluto fare in Consiglio per rispetto istituzionale nei confronti dell'Assise. Le dimissioni saranno formalizzate dopo l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione dello stadio Santa Giuliana, in programma il prossimo 26 ottobre. La scelta - ha detto Prisco - è stata condivisa con il sindaco Romizi che aveva chiesto all'assessore di completare alcune delle importantissime partite avviate durante la legislatura; "ovviamente il mio impegno per Perugia non verrà meno seppur in altra veste". "A me - ha detto Prisco, eletto deputato alle ultime Politiche - è toccato l'onore di essere la prima persona espressione della destra al governo della città; certamente altri prima di me l'avrebbero meritato, Laffranco, Modena o Biagiotti solo per citarne alcuni. Credo di averlo fatto con orgoglio e impegno".