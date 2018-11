Aumenta numero imprese in provincia di Perugia

In provincia di Perugia, tra luglio e settembre, la base imprenditoriale si è allargata di 110 imprese, con lo stock complessivo che ha toccato alla fine del mese scorso quota 72.701 unità, con un progresso rispetto a un anno fa dello 0,1% (57 in più). E' quanto emerge dai dati sulla natalità e mortalità delle imprese della provincia di Perugia, diffusi dalla Camera di commercio di Perugia.

Nel terzo trimestre sono state costituite 673 nuove imprese, a fronte delle 563 che hanno chiuso i battenti. Il saldo tra imprese nate e cessate nel periodo - riferisce la Camera di commercio - è positivo di 110 unità. Rispetto allo stesso periodo del 2017, nel terzo trimestre sono nate "appena" 13 imprese in meno, -1,9%.

"La base imprenditoriale della provincia si allarga, e questo ci conforta, ma procediamo a ritmi lenti, appena l'0,15% in più, e per di più inferiori al dato regionale, +0,19%, e a quello nazionale dello 0,20%" ha rilevato il presidente della Camera di commercio Giorgio Mencaroni.



